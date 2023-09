Europee | Tinagli Pd | ' mi ricandido in Ue'

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Sono a Bruxelles da quattro anni e mezzo e con la delegazione del Pd nella famiglia dei democratici europei abbiamo portato avanti provvedimenti importanti in un momento di grande crisi tra pandemia, guerra e crisi energetica: siamo la generazione di politici che ha fatto la differenza in anni tra i più difficili, che ha garantito vaccini per tutti gli europei, che ha fatto il recovery e gli eurobond, costruendo un'Europa più solidale". Così l'eurodeputata del Pd Ireneospite a L'aria che Tira. "Anni nei quali ho lavorato come presidente della commissione per i problemi economici e monetari e ho potuto ottenere risultati importanti anche grazie al sostegno che sempre ho ricevuto dal mio partito. Quindi sì, mialle prossime elezioniper proseguire questo lavoro e difendere l'Europa ...

In pista anche Giorgio Gori, Pierfrancesco Maran, Irene Tinagli e Brando Benifei. Da sciogliere il nodo del Nord - Est, con Stefano Bonaccini che non ha ancora preso una decisione sull'addio alla regione. Pd, Schlein prepara la squadra per le europee: tutti i nomi Partite le grandi manovre per le europee 2024. Anche dentro il Partito democratico.

