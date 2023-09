Europee | soglia di sbarramento al 3% | polemiche dalla Lega

(Di martedì 5 settembre 2023) Laè categorica sulle elezioni: no all’abbassamento ladidal 4 al 3%. Di fatto, si tratta di un’ipotesi fra maggioranza e alcuni partiti di opposizione. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri sul tema.: la polemica dellaIl vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini afferma: “LaL'articolo proviene da Il Difforme.

"Forza Italia dice no alla riduzione dellaper le, intervista a Maurizio Gasparri" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Maurizio Gasparri (vice presidente del Senato della Repubblica, Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE)....operative con un confronto con le realtà locali soprattutto con quelle che hanno superato la... E sembra ignorare le sceltedi escludere l'incenerimento dei rifiuti dalla tassonomia e l'......alle prossime elezioniper proseguire questo lavoro e difendere l'Europa della solidarietà. L'Europa è a rischio ma per contrastare l'avanzata delle destre non basta abbassare laper ...

Europee, blitz della maggioranza per abbassare la soglia elettorale al 3%. La sponda di Meloni a Sinistra ita… la Repubblica

I due servizi non avrebbero un impatto tale da giustificare l'inclusione nell'elenco dei gatekeeper che la Commissione Europea pubblicherà il 6 settembre 2023 ...Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Sono a Bruxelles da quattro anni e mezzo e con la delegazione del Pd nella famiglia dei democratici europei abbiamo portato avanti provvedimenti importanti in un momento di ...