Europee | Renzi | ' nove per mesi per fare grande risultato | puntiamo a delusi Fi e Pd'

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Abbiamoperunalle2024.". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Se il Centro ha un buon, allora cambiano molte cose anche nella sfida per la Presidenza della Commissione, per la Presidenza del Consiglio, per l'Alto Rappresentante della politica estera, per il Parlamento Europeo", spiega il leader di Iv. "Per questoa prendere i voti di chi ha scelto il Terzo Polo alle ultimema anche aidi Forza Italia e del Pd", sottolineatra le altre cose.

Carlo Calenda ha appreso dai media del nuovo progetto politico dell'ex compagno di viaggio Matteo. Il leader di Italia Viva ha annunciato la candidatura allein una lista chiamata Il Centro. Intervistato dal Corriere della Sera, Calenda ha ironicamente augurato le migliori fortune a ...... qualunque cosa sia, e per la candidatura di". Carlo Calenda liquida così, in un'intervista al Corriere della Sera , la candidatura dell'ex alleato allenel collegio di Milano, con il ......alla domanda sulle manovre di settembre e l'intenzione del leader di Italia Viva di preparasi per le. Ospite di In Onda nella puntata di lunedì 4 settembre, l'ex ministro esclude che...

Europee, Renzi si candida al Parlamento di Strasburgo. Su cosa lancia l'allarme Il Tempo

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Abbiamo nove mesi per fare un grande risultato alle Europee 2024.". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Se il Centro ha un buon risultato, allora cambiano molte ...L’ambizione di Renzi è dunque “svegliare l’Europa”, perché negli equilibri geopolitici “se non sei al tavolo vuol dire che sei nel menù. E l’Italia con l’Europa”. Ma per poter contare negli equilibri ...