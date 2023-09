(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set (Adnkronos) – “Laè contraria ad abbassare la soglia diin vista delle elezioni Europee: la modifica della legge elettorale non è una priorità, ma soprattutto è giusto che gli Italiani scelgano i propri rappresentanti senza che ci siano aiutini. Chi ha i voti, ottiene il seggio”. Lo spiega una nota della.“Peraltro, in teoria sarebbe più ragionevole alzare la soglia: consentirebbe di limitare la frammentazione politica che rende il Paese più debole”, aggiunge la. L'articolo CalcioWeb.

"Laè contraria ad abbassare la soglia di sbarramento in vista delle elezioni: la modifica della legge elettorale non è una priorità, ma soprattutto è giusto che gli Italiani scelgano i ...Un quadro tutt'altro che rassicurante, ma al segretario dellafa più che comodo, anzi, l'... Le elezionipermettono a Matteo Salvini di sottrarre a Fratelli d'Italia quella parte di ......di maggioranza per fare il punto non sullema sulle amministrative del prossimo anno, ennesima partita nella partita. Così ieri mattina alla Camera si sono visti i vertici di Fdi,, Forza ...

**Europee: Lega, 'soglia di sbarramento non va abbassata'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 4 set. – “Se il retroscena di Repubblica secondo cui la maggioranza vorrebbe abbassare la soglia di sbarramento per le europee al 3% fosse confermato, Italia Viva si opporrá. Lo sbarramento… Leg ...Più di 5.800 bambini e adolescenti in Europa e Asia centrale sono morti nel 2019 per cause legate all'inquinamento atmosferico e allo smog. La maggior parte - ...