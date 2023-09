Europee | Lega e Forza Italia bocciano l’ipotesi di abbassare la soglia al 3% Gasparri | Renzi si rassegni

(Di martedì 5 settembre 2023) A nove mesi dallesi scalda il dibattito sulladi sbarramento per l’ingresso a Strasburgo. Stando ai retroscena di Repubblica sarebbe fitta l’interlocuzione tra i partiti di maggioranza e opposizione per abbassarla dal 4% al 3%. La proposta, partita da Verdi e sinistrana, è tornata di attualità. Da parte di FdI né preclusioni né entusiasmo. Lucio Malan, dopo le indiscrezioni giornalistiche, chiarisce: “Io ho detto che non abbiamo preclusioni. Che vuol dire che non diciamo “no, neanche se ne parla”. Ma non vuole dire sì. Anche perché non esiste nessuna proposta formalizzata”., è dibattito sulladi sbarramento Oggi è laa riprendere il tema con un secco ‘no, grazie’. “Laè contraria adla ...

...delle prossime elezioni, rischierebbero di rimane fuori dalla ripartizione dei seggi, la soglia di sbarramento è al 4% (anche se Fdi apre a possibili modifiche alle legge elettorale, ma...Per il sondaggista Antonio Noto non c'è dubbio che ai partiti piccoli e, in particolare, a Matteo Renzi e al suo "Centro" di nuovo conio, convenga la soglia del 3% alle. "Così come a Verdi - ...Bocciata l'ipotesi di abbassarla, il 4 per cento non si deve toccare. Il partito di Salvini: 'La modifica della legge elettorale non è una priorità'. Raffaele Nevi, portavoce nazionale degli azzurri: '...

Lega e Forza Italia contrari ad abbassare la soglia di sbarramento per le Europee: “Non è una… Il Fatto Quotidiano

Invece, -ha proseguito – abbiamo pensato che le criticità legate alla crisi economica e all’inflazione non potessero attendere ancora. Del resto, in passato non abbiamo mai utilizzato i fondi della ...All'indomani della notizia circa interlocuzioni fra la maggioranza e alcuni partiti di opposizione riguardo l'ipotesi di abbassare la soglia di sbarramento per le Elezioni Europee dal 4 al 3%, dalla ...