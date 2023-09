Europa League 2023 24 | le avversarie della Roma

(Di martedì 5 settembre 2023) Venerdì si è svolto a Montecarlo il sorteggio per i gironi di/24, andiamo a vedere quelle che sono le, finalistascorsa edizione del torneo. I giallorossi desiderosi di tornare all’atto finalecompetizione e vivere un’epilogo possibilmente diverso, partono con un girone sulla carta abbordabile. Notizia questa estremamente positiva vista anche la squalifica di 4 partite per mister Mourinho a seguito delle polemiche nel postfinalescorsa stagione. Leestratte nell’urna di Montecarlo, alla presenzaCEO giallorossa Lina Souloukou, che ha ribadito la volontàdi ...

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha parlato a margine della presentazione del progetto Calcio Social Responsability - Mission 2030 a Milano delle prime giornate Luigi De Siervo, ad della Lega ...L'Atalanta potrebbe inserire anche Miranchuk e Holm nella lista Uefa da presentare entro mezzanotte. I bergamaschi tornano inSecondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Gian Piero Gasperini potrebbe inserire anche Miranchuk , che finora ha trovato pochissimo spazio, il nuovo arrivato Holm ed El ...La Roma , in queste ore, è impegnata a stilare la lista ufficiale da consegnare alla Uefa in vista dell'inizio della fase a gironi di. Con la scadenza fissata alla mezzanotte di oggi, i giallorossi si sono trovati in difficoltà visto i paletti imposti dal Fair Play Finanziario e dal confronto obbligato con la lista ...

Calendario Europa League e Conference: date e orari delle partite di Atalanta, Roma e Fiorentina Quotidiano Sportivo

Lautaro Martinez continua a stupire e ad attirare l'attenzione di tutte le grandi squadre d'Europa: cosa può succedere ...Secondo Opta, la Fiorentina è al quarto posto fra le favorite alla vittoria finale della Conference League. Aston Villa è la favorita assoluta, seguita da Fenerbahce ed Eintracht Francoforte. Genk, pr ...