Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 5 settembre 2023

(Di martedì 5 settembre 2023) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 115 delè prevista alle ore 20 di. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein ...

Ledi stasera sono in diretta on - line. L'aggiornamento è possibile con il link Aggiorna Diretta Live qui . Oppure con il pulsante Ultima EstrazioneGiorno in alto alla pagina. Per ...Si può giocare ogni giorno a qualunque oragiorno e della notte, ad eccezione dei due intervalli di chiusuragioco necessari per permettere le: cioè non si può giocare dalle 12:50 ...Qui sotto ci sono infatti tutti i numeri dell' ultima doppia estrazionericco gioco a premi gestito da Lottomatica: la lotteria che, ogni giorno, con due, offre una vincita massima ...

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 2 settembre 2023: numeri vincenti e quote Fanpage.it

Nella provincia di Jujuy, Nord dell’Argentina, c’è una miniera a cielo aperto di litio. Il governo centrale ha deciso di estrarre il prezioso minerale. Ma le comunità indigene avvertono: «L’attività m ...Rapporto Unep: l’estrazione di 6 miliardi di tonnellate l’anno dai fondali marini minaccia la biodiversità e le comunità costiere ...