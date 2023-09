Estate | voglia di scoprire spinge infortuni bimbi | ‘più frequenti in maschi 4-8 anni’

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – "Se gli adulti cadono spesso vittime della 'partitella' estiva, che spezza improvvisamente una vita sedentaria, per i più piccoli è ladied esplorare il motore chere in su il numero degliin vacanza". Le 'vittime' ideali? "Traumi e incidenti sono piùneidai 4 agli 8 anni d'età, quando è massima ladi conoscere l'ambiente. L'o da sport pesa meno, non perché bambini e ragazzi siano più allenati dei grandi, ma solo più elastici e assorbono meglio eventuali malposizionamenti degli arti o piccole cadute". A tracciare all'Adnkronos Salute il quadro degli incidenti in vacanza in tenera età è il pediatra Italo Farnetani. "In vacanza o nel fine settimana infortunarsi può essere ...

'E' sempre bello e significativo che le persone abbiano ancoradi ritrovarsi nelle piazze inanche per parlare di temi di attualità, facendo domande e discutendo con gli autori, per ...Le 'vittime' ideali "Traumi e incidenti sono più frequenti nei maschi dai 4 agli 8 anni d'età, quando è massima ladi conoscere l'ambiente. L'infortunio da sport pesa meno, non perché bambini ...Come Giulia Limardi, anche Yolanda Bonnín Roselló ha scelto, questa, la direttrice Venezia - San Marino . La giocatrice spagnola presenta un biglietto da visita ...dagli allenamenti." La...

Estate, voglia di scoprire spinge infortuni bimbi, 'più frequenti in ... Tiscali Notizie

Milano, 5 set. (Adnkronos Salute) - "Se gli adulti cadono spesso vittime della 'partitella' estiva, che spezza improvvisamente una vita sedentaria, per i più piccoli è la voglia di scoprire ed ...Partite di pallavolo sociale, corse all’area aperta, touch rugby, mercatini per bambini e dalle 19 la grande “cena alla gluppa”, «dove ognuno si potrà organizzare in maniera autonoma portando da mangi ...