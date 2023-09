Esselunga a Roma arriva a quota 4 | apre nuovo supermercato a viale Liegi

(Di martedì 5 settembre 2023) Ricerca della qualità senza perdere di vista la convenienza con un assortimento di oltre 4.000 referenze nel negozio di 560 metri quadri Nell’elegantedi, al numero 18,domani undi. Per il quarto negozio nella capitale, la scelta di una zona centrale, tra i quartieri Pinciano e Parioli, dopo le aperture dei due LaEsse in via Cola di Rienzo e in via Tomacelli, mentre la ‘prima pietra’ venne posta acon il superstore in via Prenestina nel 2017. Nel Lazio ora se ne contano cinque con il superstore di Aprilia (Lt). La formula è quella caratteristica del marchio: ricerca della qualità senza perdere di vista la convenienza con un assortimento di oltre 4.000 referenze. Il supermarket di ...

cresce anella capitale e apre mercoledì 6 settembre un nuovo supermarket in viale Liegi 18, tra i quartieri Pinciano e Parioli in prossimità della via Salaria. Con il nuovo negozio ...... distribuita da. Gli italiani vanno pazzi per l'acqua in bottiglia, se ne consumano 252 ... e l'acqua Egeria , che appartiene alla Società Acqua Santa di, con il suo stabilimento immerso ...... e l'acqua Egeria, che appartiene alla Società Acqua Santa di, con il suo stabilimento immerso ..." Monviso con 77/100 e a pari merito l'acqua Sant'Anna in Bio Bottle e l'acqua Ulmeta "...

Esselunga, nuova apertura a Roma Nord Agenzia ANSA

Esselunga cresce nella capitale e apre domani un nuovo supermarket in viale Liegi 18, tra i quartieri Pinciano e Parioli in prossimità della via Salaria. Esselunga apre a Roma un nuovo supermercato in ...Il negozio aprirà le serrande nella Capitale domani, 6 settembre, in viale Liegi, tra i quartieri Pinciano e Parioli in prossimità della via Salaria.