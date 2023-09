Erdogan | Putin ha posto due condizioni sul grano

In merito all' incontro di ieri trae il presidente russo Vladimir, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha dichiarato che l'obiettivo dell'incontro era uno scambio di opinioni e ..."La Russia ha due richieste particolari. Una riguarda il collegamento della Banca russa dell'Agricoltura al sistema Swift e la seconda riguarda l'assicurazione per le navi utilizzate nei trasporti".... ritiene Stefanini, ''non verrà rinnovato, fa parte della strategia di''. E per il presidente turco Recep Tayyip '', che nel primo anno e mezzo di guerra ucraina ha svolto un ruolo ...

Fumata nera a Sochi, Putin non cede sul grano - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'obiettivo dell'incontro di a Sochi tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non era quello ...Per forza dobbiamo cominciare con una dimenticanza, la cartolina sulla libreria rosa di Brooklyn annunciata ieri (vi arriva oggi con tante scuse). E poi si inizia: due dittatori in viaggio, l’incontro ...