Enea | recensione | Roma pena capitale

(Di martedì 5 settembre 2023) Aspettative, confronti, pregiudizi. Pietro Castellitto si sarà abituato. O forse no. Forse l’etichetta di “privilegiato figlio d’arte” lo fa ancora incazzare parecchio. E allora non resta che reagire e continuare ad alzare il dito medio, come faceva un personaggio nella scena più bella del suo esordio alla regia (I predatori). Oppure paragonareNord al Vietnam, come dichiarato qualche mese fa in un’intervista. Giusto per il piacere di far arrabbiare qualcuno. Forse si sarà infastidito quando, durante la presentazione dei film in concorso, il direttore Barbera ha definito il suo secondo film una specie di “La grande bruttezza”. Ancora confronti, ancora aspettative, ancora pregiudizi. Apriamo la nostradi, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, confermandovi che questa pressione si sente tutta. Non a ...