Enea | la recensione | il Vietnam di Pietro Castellitto è vanesio cinema di qualità

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 settembre 2023) Ladiè diventato un ottimo regista, tra le nevrosi della borghesia annoiata e il bisogno d'amore di una generazione arrabbiata. Il film è stato presentato a Venezia 2023. Dall'inizio, e ad un attimo dalla fine (perché è sempre una questione di attimi, o no?), non ci molla mai la sensazione che, alla sua opera seconda, ci stia sapientemente prendendo in giro, per non usare un'altra inflessione ben più colorita. Sarà il suo sguardo sornione, tipico di una certa romanità impomatata, oppure sarà che il precedente film, I predatori, che a Venezia era andato nell'edizione mozzata del 2020, aveva sotto sotto una traccia goliardica, mai seria, mai allegra, con una certo tono enfatizzato da un dirompente narcisismo. Un narcisismo che torna ...