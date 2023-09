Enea | il teaser trailer del film di Pietro Castellitto in concorso a Venezia 2023

(Di martedì 5 settembre 2023) Ecco ildi, il nuovodiinalla 80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di. Vision Distribution ha pubblicato ilufficiale di, il nuovoscritto e diretto da. La pellicola, una produzione THhe Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Vision Distribution, una società del gruppo SKY e Frenesy Production, è attualmente in. Nel cast del, oltre allo stesso, figurano anche Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, ...

... la trama ufficiale e iltrailer del film di Pietro Castellitto: IlTrailer Ufficiale del Film di Pietro Castellitto - HDVision Distribution ha pubblicato iltrailer ufficiale di, il nuovo film scritto e diretto da Pietro Castellitto . La pellicola, una produzione THhe Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Vision Distribution, ...Tra i film italiani presentati a Venezia 80, troviamo, diretto e interpretato da Pietro Castellitto. Ecco il...

Enea, il teaser trailer del film [HD] MYmovies.it

Svelati ufficialmente il teaser trailer e il teaser poster di Enea, il nuovo film di e con Pietro Castellitto.Secondo film e di nuovo a Venezia per Pietro Castellitto, questa volta in concorso con Enea, presentato oggi. Lo abbiamo incontrato in questa video intervista dal Lido.