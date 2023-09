Enea | il film di Pietro Castellitto è uno di quelli che tra qualche anno diventeranno di culto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023)il dinamitardo., il suo secondo lungometraggio, in Concorso a Venezia 80, è di queiche tradiventerdi. Lo sbriciolamento di ogni forma narrativa e stilistica certa e riconoscibile è servita. In un’acidula e sinistra Roma nord – “una bocca pronta a mangiarci tutti” – da circolo esclusivo di tennis e canottaggio, il figlio di famiglia borghese) porta in spalla come mito vorrebbe il malinconico padre (lo psicoanalista Celeste, Sergio), la triste madre conduttrice di una trasmissione tv sui libri (Chiara Noschese), e si azzuffa con il fratello minore Brenno (Cesare), a ...