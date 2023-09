Emmanuelle Beart | “Sono stata vittima di incesto da bambina”

(Di martedì 5 settembre 2023) La rivelazione in un documentario L’attrice francesedida. Lo rivela la stessa attrice in un documentario., che ha vinto un premio César per ‘Manon delle Sorgenti’ del 1986, non nomina il suo presunto molestatore nel documentario, intitolato ‘Such a Resounding Silence’ (‘Un silenzio così assordante’), che ha anche co-diretto., 60 anni, ha detto che inizialmente non voleva parlare della sua esperienza, ma solo di altri sopravvissuti all’. “Ma la loro onestà e il loro coraggio hanno fatto sì che anch’io desiderassi parlare apertamente”, ha spiegato. Nella conferenza stampa di presentazione del doc, l’altra regista, Anastasia Mikova, ha detto ai giornalisti che il ...

