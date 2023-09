Emmanuelle Béart rivela in un documentario di essere stata vittima di incesto durante l’adolescenza

L'attriceha raccontato di aver subito un incesto all'età di 11 anni. Lo ha fatto in un documentario della regista ucraina Anastasia Mikova dal titolo 'Un silenzio così rumoroso'. Non ha però ...L'attrice franceseBeart è stata vittima di incesto da bambina. Lo rivela la stessa attrice in un ... in una scena, si sente la voce fuori campo diche si rivolge al suo presunto ...L'attrice franceseBeart è stata vittima di incesto da bambina. Lo rivela la stessa attrice in un ... in una scena, si sente la voce fuori campo diche si rivolge al suo presunto ...

Emmanuelle Béart compie 58 anni, i migliori film con l'attrice francese. FOTO Sky Tg24