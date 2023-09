«Elvis il mio amore per sempre» | a Venezia Priscilla Presley emozionata per il film di Sofia Coppola

(Di martedì 5 settembre 2023) Tutta la vita davanti, le immagini scorrono, si rivede lei bambina a 14 anni a Wiesbaden nella base americana affascinata dache nel 1959 era già famoso e lì faceva il militare nell’esercito, poi via via la loro storia unica mentrediventava the King con le fan fuori il cancello di Graceland a strapparsi i capelli e lei prigioniera in una gabbia dorata in attesa che lui la sfiorasse...

... "È stato molto difficile spiegare ai miei genitori cosa fosseper me. Mi raccontava delle ... Era ilamore, e lo sarà per sempre" .L'aveva anticipato la stessa regista Sofia Coppola: ilfilm non è piaciuto alla Presley's Estate, e non piacerà ai fan del Re del rock 'n roll. Non è ...prende è quella di demolire il mito di...... con un timbro alla Presley: la sua voce è stata mischiata a quella del vero, con effetti ... per la quale l'attore aveva "incanalato e incarnato magnificamente il cuore e l'anima dipadre ...

"Il mio Elvis, amatissimo e impossibile" QUOTIDIANO NAZIONALE

«È difficile guardare un film su se stessi, sul proprio amore». Priscilla Presley, 78 anni molto ritoccati, ha la voce incrinata dal pianto. Nel film che Sofia Coppola ha ...Priscilla Presley a Venezia racconta il suo rapporto con la prima grande rockstar. Dai suoi ricordi il film di Sofia Coppola ...