Elon Musk querela l’Anti Defamation League che lo attacca e chiede i danni | ora basta

(Di martedì 5 settembre 2023)si ribella alle accuse di razzismo lanciate contro X dalla Antie annuncia di essere pronto e deciso are la storica associazione ebraica contro le discriminazioni la quale starebbe cercando “di uccidere” il suo social (ex Twitter) con false accuse di antisemitismo che hanno spaventato gli inserzionisti. In una serie di post su X,ha affermato che gli introiti pubblicitari della sua piattaforma sono precipitati del 60%, a causa delle pressioni dell’Adl contro gli inserzionisti. “Per riabilitare il nome della nostra piattaforma dalle accuse di antisemitismo, sembra non vi sia altra scelta che citare l’Adl per diffamazione, che ironia”, ha scritto. Secondo il miliardario, il gruppo “ha dimezzato” il valore di X di 22 miliardi ...

SpaceX cesserà di trasmettere le dirette dei suoi lanci su YouTube in favore di X, al secolo Twitter , la piattaforma social che il fondatore di SpaceX ha acquisito quasi un anno fa.

Non era difficile da prevedere e finalmente è successo: SpaceX cesserà di trasmettere le dirette dei suoi lanci su YouTube in favore di X, al secolo Twitter, la piattaforma social che il fondatore di ...I dipendenti della Tesla Giga Berlin possono finalmente andare a lavoro in treno, la società americana ha inaugurato la nuova linea.