Elly Schlein terrorizzata dal maestro Pippo Civati | com' è ridotto il Pd

(Di martedì 5 settembre 2023) "L'ho scoperta io,". Così si vantava, poche settimane dopo le primarie vinte dalla neo-segretaria del Pd, ricordando di quando nel 2015 aveva lasciato i dem in mano a Matteo Renzi per fondare Possibile, proprio insieme alla. Progetto velleitario, ma non è mai detta l'ultima. Siccome a sinistra gli amici si trasformano molto spesso in nemici, e viceversa, oggi il Kennedy della Brianza rischia di essere lo spauracchio di. Altro che "il". Secondo Repubblica, infatti,sarà uno dei candidati del partito di sinistra-sinistra che contenderà i voti al Pd alle prossime Elezioni europee del 2024. Per quanto l'immagine possa suscitare qualche ilarità, infatti, la sfida si giocherà sul filo dei voti e in quelle ...

Se il Pd va peggio del 2019 anni fa sono guai La segretaria Pdvola a Parigi dove incontra il circolo dem della capitale, la sindaca Anne Hidalgo (in questo caso si fa accompagnare dal ...Intanto in Romagna, tra rane fritte e sardine, si fatica a capire il fenomenoSullo stesso argomento: Guerini a: "Il Pd non può arretrare nell'impegno sulle spese militari" FdI (in calo) ...'Una situazione inaccettabile', ha dichiarato la segretaria dem. E per il M5s si tratta di 'dati enormemente allarmanti'. Infine Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra: 'Gli ...

In vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo (9 giugno 2024) il PD di Elly Schlein si è richiamato ad esso, senza tuttavia dar prova di effettuare un’analisi approfondita del progetto di ...In vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo (9 giugno 2024) il PD di Elly Schlein si è richiamato ad esso, senza tuttavia dar prova di effettuare un’analisi approfondita del progetto di ...