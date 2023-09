Elisa Maino | la tiktoker con la passione per la danza

Se le porterai sotto ai tuoi jeans preferiti, come fa, sarai super cool. Sandali. Se invece desideri un look più bon ton, puoi fare come Sydney Sweeney, la star di Euphoria , e portare ...Impressionante la schiera di giovanissime influencer che affrontano quest'anno la maturità: protagoniste su Instagram e di TikTok , come, una delle influencer più famose d'Italia, che ...Se le porterai sotto ai tuoi jeans preferiti, come fa, sarai super cool. Sandali. Se invece desideri un look più bon ton, puoi fare come Sydney Sweeney, la star di Euphoria , e portare ...

Ep. 23 Storie dell'altro social: Elisa Maino La7

Elisa ha iniziato giovanissima il suo percorso online diventando una delle content creator più amate e seguite. A soli 15 anni, infatti, ha iniziato a condividere la sua quotidianità costruendo negli ...