Elettra Lamborghini e la lite con Malgioglio | “L’orario va rispettato”

Piccolo fuori programma dietro le quinte del Padova Pride . Durante la serata di chiusura dell'evento, infatti, è scoppiata una disputa tra Cristiano Malgioglio e il team di. Secondo quanto riferito, l'agente diavrebbe chiesto a Malgioglio se poteva far esibire la cantante per prima . Purtroppo però Malgioglio non ha preso bene questa ...Cosa è successo nel backstage del Padova Pride tra Cristiano Malgioglio eDa ore la domanda tiene banco sul web vista l'indiscrezione trapelata su Dagospia , che ha raccontato di un Malgioglio infuriato per colpa di una scaletta non rispettata da parte ...Non si placano le polemiche che hanno travolto il Padova Pride , andato in scena sabato 2 settembre. Al centro delle discussioni ci sono Cristiano Malgioglio ed: i due cantanti si sono esibiti entrambi durante la serata, ma il primo avrebbe avuto da ridire sul comportamento apparentemente da diva della seconda. Oggi, dopo che diversi ...

Elettra Lamborghini sulla lite con Malgioglio: Rispetta l'orario, se hai un problema dimmelo Fanpage.it

Volano stracci tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio dopo gli avvenimenti del Padova Pride. La cantante ha così risposto alle ...Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini litigano a distanza dopo il Padova Pride: il botta e risposta al vetriolo sui social.