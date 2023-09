Egonu | da stella a esclusa | l' anno terribile di una campionessa

(Di martedì 5 settembre 2023) A volte basta un attimo, una palla dentro o fuori, un muro, una battuta sbagliata che poteva essere un ace. Una parola detta in più o in meno. Per Paolaquell'attimo è probabilmente la palla ...

A volte basta un attimo, una palla dentro o fuori, un muro, una battuta sbagliata che poteva essere un ace. Una parola detta in più o in meno. Per Paolaquell'attimo è probabilmente la palla mandata fuori durante la semifinale Mondiale col Brasile. Il 13 ottobre 2022 nell'impianto di Apeldoorn la partita è sull'1 - 1 24 - 23 per l'Italia e a ...Paolaha capito che ha perso, che non ce la fa più, ma vuole che l'atto di resa sia scritto anche alle sue condizioni. Dopo il colloquio con l'allenatore - antagonista Davide Abbonati per ...... il 14 settembre inizierà il torneo di qualificazione ai giochi olimpici e tra le convocazioni spicca l'assenza di Paola, ladella pallavolo italiana tenuta a lungo in panchina durante ...

Perché Paola Egonu ha lasciato la Nazionale la Repubblica

Una parola detta in più o in meno. Per Paola Egonu quell'attimo è probabilmente la palla mandata fuori durante la semifinale Mondiale col Brasile. Il 13 ottobre 2022 nell'impianto di Apeldoorn la ...