Ecovacs presenta il nuovissimo Deebot X2 Omni all’IFA 2023

(Di martedì 5 settembre 2023)hato il suo ultimo modello di robot aspirapolvere e lavapavimenti, ilX2, durante l’IFAa Berlino, offrendo modifiche e caratteristiche emozionanti rispetto ai modelli precedenti Questa nuova ammiraglia rapun significativo avanzamento nelle prestazioni e nella progettazione dei robot per la pulizia dei pavimenti. Design Quadrato per Maggiore Potenza: IlX2un design completamente nuovo e distintivo con una forma quadrata, al contrario dei tradizionali robot rotondi. Questo nuovo design mira a migliorare l’efficienza della pulizia, consentendo al robot di accedere facilmente a spazi ristretti come sotto i letti e divani. Con soli 9,5 cm di altezza e una larghezza di 32 ...

la sua nuova ammiraglia all'IFA 2023 per quanto riguarda le pulizie domestiche smart. La serie DEEBOT X di robot aspirapolvere e lavapavimenti di ECOVACS è la proposta di pulizia

L'azienda ECOVACS ha presentato il suo ultimo modello di robot aspirapolvere e lavapavimenti, il DEEBOT X2 OMNI, durante l'IFA 2023 a Berlino.