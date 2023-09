“Ecco perché entra lei” GF Vip | la scoperta sulla concorrente Spunta il video ‘sospetto’

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 settembre 2023) GF 8,Letizia Petris: laclamorosa. Lo sappiamo bene, questo nome non è ancora ‘famoso’ ma siamo certi che farà molto parlare di sé. Parliamo di una delle tre concorrenti “nip” che a brevissimo entreranno nella Casa del Grande Fratello che prenderà il largo l’11 settembre. La rete sempre la stessa: Canale 5 ovviamente. E altrettanto chiaramente, l’ufficio stampa del programma fa intendere che anche i personaggi poco noti, in realtà sono destinati a creare non poco scompiglio. >> “Se n’è andata dall’Italia”. Barbara D’Urso,dov’è ora: “Questo è solo l’inizio” Probabilmente sarà anche il caso di Letizia Petris, che in queste ultime ore sta facendo parlare tutti per via di una deriva alquanto trash pizzicata ...