(Di martedì 5 settembre 2023) L'intervento di Irene Vecchione, amministratore delegato di Tack TMI Italy Robotica industriale e gestione automatizzata dei magazzini, manutenzione predittiva, business intelligence, office automation, assistenti virtuali, voice e chat bot:è sempre più presente in vari ambiti e funzioni aziendali, oltre che nella vita quotidiana. Secondo il World economic forum (wef), l’integrazione delle tecnologie (tra cui l’AI) porterà il 23% dei posti di lavoro a cambiare entro il 2027 con 69 milioni di nuovi posti creati e 83 milioni eliminati 1, ma stando ai dati Salesforce, solo 1 italiano su 10 (13%) afferma di possederein materie di intelligenzae di utilizzarle nel proprio ruolo attuale. In questo scenario, come possono le imprese affrontare le sfide che attendono la loro ...

Quasi due aziende italiane su tre si ferma adi base in campo digitale, ma c'è comunque ... quando si rischia il licenziamento Firma elettronica del contratto di lavoro,cosa sapere: ...Al momento solo il 20% dei progetti formativi che stiamo realizzando riguarda taliutili anche per lavorare con l'AI; siamo pertanto impegnati per diffondere una maggiore sensibilità e ...... come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa DECRETI PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni IL DOCUMENTOdigitali,il nuovo piano ...

Ecco 5 competenze umane per lavorare con l'intelligenza artificiale Adnkronos

Robotica industriale e gestione automatizzata dei magazzini, manutenzione predittiva, business intelligence, office automation, assistenti virtuali, voice e chat bot: l'intelligenza artificiale è semp ...Mira a sviluppare le competenze manageriali e tecniche necessarie per comprendere e gestire tutte le fasi di un progetto di espansione all'estero. Il percorso fornisce gli strumenti concettuali e ...