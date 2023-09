È tornata l’orsa Gemma | è entrata in un albergo e ha divorato una torta

(Di martedì 5 settembre 2023)torna a far parlare di sé: ènell'hotel Millepini di Scanno (L'Aquila) e ha mangiato una. Poco dopo si è introdotta in una villa sedendosi sul pianerottolo. A raccontare l’accaduto Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), dopo...

...in queste ore dall' Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) che èa chiedere di introdurre il reato di omicidio di animali con pene severe. "'uomo che ha ucciso...Prima dell'- gate, abbiamo assistito a veri e propri casi ... ''alcol è la prima droga dello stupro. E questo non è denigrare ... Appenadalla Svizzera, Schlein ha fatto inviare dalla ...Infine, intorno alle ore 15,'eliambulanza èa Ferrara di Monte Baldo, non distante dal ponte tibetano del Vajo dell', per soccorrere un 61enne di Pozzolengo (provincia di Brescia) che ...