E’ Sempre Cartabianca | Berlinguer non delude | Corona non dimentica e risponde a De Luca

(Di martedì 5 settembre 2023)- E'E’… e Biancaci tiene a sottolinearlo nel suo debutto ufficiale su Rete 4. “Sfila” nel nuovo studio piuttosto decisa e convinta della scelta fatta, senza lasciare che l’inevitabile emozione della prima tradisca il suo operato. “Buonasera e benvenuti a tutti a E’. Forse qualcuno, anche più di qualcuno, si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anche io un po’ sorpresa, ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai 3“ sono le sue prime parole, prima di ringraziare comunque la Rai che, dice, “resterà per, ...