“È possibile debba avere così paura?” | Angelina Mango sull’uscire la sera da sola

(Di martedì 5 settembre 2023), cantante ed ex concorrente di Amici, classe 2001, si è sfogata sul social X sulla suadi uscire di casa e percorrere un tragitto daal buio. Lunedì 4 settembre 2023 la giovane artista, che utilizza spesso il social network per condividere i suoi pensieri e le sue giornate con i follower, ha pubblicato un post che recitava: “Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. Ècheè che chiami gente a caso per non starenel tragitto?”. Il riferimento di, non detto ma immediatamente intuibile, è la violenza maschile sulle donne. Dallo stupro di Palermo a quello ...

Angelina Mango ha confessato sui social la sua paura di camminare da sola di sera. I recenti fatti di cronaca relativi a violenze e stupri, sempre più frequenti in Italia, infatti, ...“È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto”. Uno sfogo in piena regola quello della ragazza che si è fatta portavoce di un timore che, purtroppo ...