(Di martedì 5 settembre 2023) CALCIO C - Una notizia davvero bruttissima che ci ha colto martedì mattina appena arrivati in redazione.ci ha lasciati. Il bravo e appassionato giornalista di "Gazzetta" era da tempo in ospedale e le sue condizioni si erano parecchio aggravate negli ultimi giorni. Aveva 39 anni, lascia la mamma Francesca e il fratello Luca. Una drammatica ...

Una drammatica coincidenza temporale:il 5 settembre, lo stesso giorno in cui venne a mancare il padre Lorenzo. Diverse volte era stato ospite negli anni scorsi anche della trasmissione ...Doppiatori italianiSuarez : Gatto / Gatto con gli Stivali Francesca Guadagno : Kitty / Zampe ... In Shrek Terzo nel regno di Molto Molto Lontano èil re e bisogna trovare il cugino di Fiona,......#05 Juan Jesus during the Italian Serie A football match SSC Napoli vs SS Lazio at the... Sentii dire anni fa che "chi fa una rivoluzione a metà, è già un uomo" : ecco, mai detto fu per me ...

E' morto Diego Checchi; ultimo cantore della Lucchese NoiTV - La vostra televisione

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Vische, nel Torinese, dove a seguito di un incidente in un terreno agricolo è morto un bambino di appena quattro anni. L'incidente si è ...Si allunga la lista dei cani deceduti all'interno della struttura. L'Associazione "Io Libero": "Gas era in attesa di una ecografia di urgenza, mai fatta" ...