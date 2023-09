Dumfries | la concorrenza ti fa bene! Svolta Inter per un motivo

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023) Lafa bene a Denzelche, con l’arrivo di un giocatore come Juan Cuadrado alle sue spalle, ha migliorato le sue prestazioni rispetto allo scorso anno. Una vera e proprianelle sue prestazioni con l’SANA – Da Raoul Bellanova a Juan Cuadrado, per Denzelè aumentata di parecchio laper la fascia destra dell’. E l’olandese sa bene che per mantenere la titolarità è necessario che le sue prestazioni aumentino di livello rispetto alla scorsa stagione. D’altronde il colombiano lo ha già reso chiaro anche contro la Fiorentina, dove gli sono bastati pochi minuti dall’ingresso in campo per trovare l’assist che ha portato al 4-0 di Lautaro Martinez. In ogni casoha ...