Dreamer | La strada per la vittoria

(Di martedì 5 settembre 2023) Si è svolta settimana scorsa la puntata post Emergence e subito sono cominciate nuove rivalità. A partire da inizio show, quando c’è stato un caciara match femminile, vinto a sorpresa da Alisha Edwards, in un modo rocambolesco. Ora la moglie di Eddie sarà la sfidante di Trinity per Victory Road, che sarà proprio questo venerdì notte. Va bene che quindi ci voleva una sfidante che non impensierisca più di tanto la campionessa, ma Alisha Edwards non è tecnicamente in grado di lottare in un match serio e la cosa più giusta sarebbe uno squash dell’ex Trinity. Non so che idee abbiano in mente, ma credo l’abbiano fatto solo per innalzare un po’ lo status della famiglia Edwards, in un periodo già di per sé florido per loro. Si è passati poi a Crazzy Steve, ormai impazzito come si è visto anche 2 settimane fa con Tom Hannifan. Nel corso dell’ultima puntata è salito sul ring con una ...