E a pagare questa volta è stato Gianluigi, il portierone dei parigini. Verso il termine della sfida, già indirizzata per la vittoria, il portiere ha preferito spazzare lontano il pallone ...Melgrati (L)il rinvio che viene intercettato da Pompetti (C) di testa innescando(C) che scarta prima il difensore avversario e poi anche il portiere bluceleste e deposita in rete ...Varone verticalizza per Corazza, cheil tentativo di rimorchio. Ora sembra quasi un 4 - 4 - 2 quello del Cesena, conterzino sinistro, Adamo e Shpendi esterni di centrocampo 1 st. ...

Donnarumma sbaglia e Luis Enrique impazzisce: che sfuriata dell’allenatore… ItaSportPress

Durante la sfida l'allenatore ha reagito furiosamente alla decisioned di Donnarumma di spazzare il pallone: Luis Enrique chiede gioco palla a terra ...Ha del clamoroso ciò che è successo in casa Milan con la trattativa andata avanti per più di un mese e l'accordo non trovato ...