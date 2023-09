(Di martedì 5 settembre 2023) Immissioni in ruolo docenti: già assunti più di 40mila insegnanti sui 50.807 posti autorizzati, mentre proseguono le surroghe da GaE e concorsi per coprire i posti delle rinunce e si cerca di chiudere la partita del concorso straordinario bis. Tanti nuovi docenti in cattedra, quindi. Una di loro ci chiede "Neo immessa in ruolo, se la mia cattedra non è di, ilpuò mettermi sul?" L'articolo, ilpuò18 ore di

Come influirà l'ultimo punto sulle immissioni in ruolo Cioè, ilincluso in più GM, assunto ... così, ad esempio, unin ruolo, che svolge l'anno di prova nel 2023/24, è cancellato ...Anno di formazione e prova, docenti neoassunti e con passaggio di ruolo: chi non deve svolgerlo Sei unda GPS sostegno prima fascia Vai alla pagina dedicataCiò vale sia per il personalee ATAin ruolo che per quello supplente. La circolare - mim - 43440 - del - 19 - luglio - 2023 prevede all'articolo 4, nelle disposizioni comuni, il ...

Docente neoassunto 2023, il Dirigente può assegnarli 18 ore di potenziamento [VIDEO] Orizzonte Scuola

59/2017: i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di ...tutti i docenti neoassunti da concorso ordinario, da GaE, attraverso call veloce ordinaria, da GPS I fascia sostegno, dalla mini call veloce e dalle surroghe già avvenute; anche i docenti che hanno ...