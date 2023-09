Diventata mamma della piccola Aria il 16 agosto | la conduttrice è già tornata al suo appuntamento con Radio 105

(Di martedì 5 settembre 2023) «Back to work»: Diletta Leotta non avrebbe potuto scriverlo in maniera più diretta.ad, laè giàal lavoro. Un ritorno flash, seppure in maniera soft: Diletta, infatti, èall’in. Un impegno di un’ora al giorno al quale non vuole rinunciare, neanche nella nuova veste da. Diletta Leotta, allenamento e relax col ...

... si sono recati nel luogo dello sparo che il 31 Agosto uccise laOrsa Amarena , e sono ... Gemma è una orsa ormai di casa a Scanno , anzi èuna 'cittadina acquisita'. Non è vero che sia ...In un'intervista ha spiegato di esserecompletamente cieca. Fino a qualche tempo fa ... Quando però aveva pensato che la suanon poteva vedere ciò che vedeva lei si era rattristata. 'Mi ...... nel quale lancerà anche tanti messaggi ambientali perché la carta vincente della giovanissima star della tv per i piccoli, tra l'altro da poco, è proprio quella di arricchire il loro ...

Elena: «A 40 anni sono diventata mamma per la prima volta» Vanity Fair Italia

Un altro fan ha fatto notare come Natalia sia ancora più bella da quando è diventata mamma. È importante sottolineare che Natalia Paragoni è da poco diventata mamma per la prima volta, accogliendo la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...