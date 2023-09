Disturbi affettivi stagionali | le cause e come affrontarli

(Di martedì 5 settembre 2023) Noti per presentarsi con l’arrivo dell’inverno, ipossono colpire in periodi diversi dell’anno. Questa è una situazione meno comune, poiché in certi periodi c’è più luce, si hanno più occasioni per distrarsi e fare attività all’aperto. Tuttavia, potrebbero essere proprio le condizioni di luce e temperatura ad influenzare l’umore di alcune persone. Nei paragrafi che seguono, spiegheremo le caratteristiche di questi, le, le possibili conseguenze e il trattamento migliore. Cos’è il disturbo affettivo stagionale Chiamato con l’acronimo SAD (Seasonal Affective Disorder), il disturbo affettivo stagionale è un disturbo depressivo noto da tempo da psicologi e psichiatri. Condivide le caratteristiche con la depressione, una malattia molto comune e su cui puoi ...

...questo sistema tattile affettivo che eventuali distorsioni potrebbero tradursi indi vario ... Non soltanto la quantità ma anche la qualità dei tocchiè importante. Se si espone un ...Pertanto, i suoi effetti suirichiedono ulteriori ricerche. Caffeina La caffeina è il nootropo di origine vegetale più rilevante in questo momento per quanto riguarda il ...Questa separazione può manifestarsi in diverse forme, come l'assenza di legamiprofondi, ... tra cui depressione, ansia edel sonno . Il senso di isolamento e di mancanza di ...

Perché feriamo le persone che amiamo Psicoadvisor

La mancanza di motivazione è solo un aspetto dell’apatia, disturbo piuttosto articolato. Il dottor Davide Carlotta ne chiarisce tutti gli aspetti ...