Disastro di Pioltello | l’ex operaio di Rfi | “Io facevo da scorta quando arrivava il treno usavo un fischietto”

(Di martedì 5 settembre 2023) Mentre dal Piemonte, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Brandizzo, emerge come gli operai coinvolti stessero lavorando alla cieca e senza autorizzazione, la prassi di procedere nei cantieri a vista emerge anche dai verbali agli atti di un altroferroviario. Quello avvenuto a(Milano) il 25 gennaio 2018 in cui persero la vita tre persone e varie decine rimasero ferite. Come riporta l’Ansa un exspecializzato del Nucleo manutentivo di Treviglio (Bergamo) di Rfi durante il processo ha spiegato alla corte come le squadre di operai intervenivano sul posto per la manutenzione della linea ferroviaria mentre un collega faceva da “”, ossia guardava a “destra” e “sinistra” se erano in arrivo treni e nel caso li allertava con un “” per farli “uscire” dai ...