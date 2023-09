Disabili | Paita Iv | ' bonus barriere solo per reale bisogno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Dopo le voragini finanziarie e le truffe legate al Super, ilarchitettoniche non può diventare l'ennesima occasione per mandare in fumo le risorse dello Stato e favorire i furbetti: deve essere uno strumento destinato a favorire la mobilità e l'accessibilità a persone che su questo versante patiscono difficoltà". Lo dichiara Raffaella, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva. "Si tratta di unche si affianca a quello già previsto dal 2011 al 50%, introdotto con la legge di Bilancio 2020 del governo Conte ma sostanzialmente snaturato. L'attualearchitettoniche porta la detrazione al 75%, ma i requisiti per ottenerlo sono stati resi talmente generici che a beneficiarne sono state anche ...