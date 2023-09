Dirigente o collaboratore? Inizio anno scolastico | 65 documenti e circolari da scaricare e guida sulle prassi ABBONATI ENTRO IL 6 SETTEMBRE per RICEVERE IL CARTACEO

(Di martedì 5 settembre 2023)3 n°3 –2023/24, le istruzioni: aggiornato con la nuova ipotesi di contratto appena sottoscritta all’ARAN. Ultimi giorni per abbonarsi alla nostra rivista dedicata al mondo della Dirigenza o per acquistare il numero singolo eil volume. Subito dopo l’acquisto potrai effettuare immediatamente il download del PDF che potrai L'articolo .

... l'eventuale reclutamento del target comeocculto e la sua successiva "gestione". La ...del mondo occidentale che in futuro potrebbero entrare a far parte della classedel ...Nato a Casalnuovo di Napoli il 22 agosto 1965, giàdel Comandante presso la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli, Maurizio Piscitelli è stato dal marzo del 2019dell'...Nato a Casalnuovo di Napoli il 22 agosto 1965, giàdel Comandante presso la Scuola Militare 'Nunziatella' di Napoli, Maurizio Piscitelli è stato dal marzo del 2019dell'Ufficio VI per l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria ...

Il dirigente scolastico e la vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione degli studenti in età scolare Orizzonte Scuola

Il dirigente dell’Isc “Maltignano-Folignano” Daniele Marini spiega che « Dal punto di vista del personale, sono state assegnate tutte le risorse, eccetto qualche spezzone, che spesso sono fisiologici.Fugatti: «Un momento bello, in cui possiamo esprimere l'onore di aver collaborato con voi. Se la Provincia è un modello di riferimento lo dobbiamo al vostro contributo» ...