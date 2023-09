DigitHer | 150 giovani donne a scuola di tech

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 settembre 2023) Un progetto pensato per il futuro delle: “– Tra competenze ed empowerment, il futuro delleè digitale”, l’iniziativa di Valore D e Generation Italy ha l’obiettivo di formare, in ambito digitale, 150, tra i 18 e i 34 anni, disoccupate o occupate in una condizione lavorativa non soddisfacente, provenienti da tutta Italia. Il programma prevede l’impiego della didattica online e l’accompagnamento nella fase di inserimento nel mondo lavorativo. Nonostante lerappresentino oltre la meta? dei laureati in Italia, sono solo il 19% quelle che, nel 2021, hanno conseguito una laurea in materie STEM contro il 40% degli uomini. Se si guarda alle lauree in informatica, la percentuale arriva al 15%. È partendo da questi dati che Valore D e Generation Italy ...