Diarrea sull’aereo | il volo da Atlanta a Barcellona costretto a tornare indietro Il pilota | “Rischio biologico”

Leggi su tpi

(Di martedì 5 settembre 2023) L’incubo di ogni viaggiatore. Un aereo della Delta Airlines, partito venerdì daper, ??è statoa virare ea causa delladi un passeggero. La compagnia aerea ha spiegato che lo stesso comandante ha classificato la situazione come «» e ha parlato con la torre di controllo per chiedere il permesso e riall’aeroporto di partenza. Dopo il ritorno ad, diversi dipendenti hanno disinfettato l’aereo per ore. “È un problema di”, ha detto uno dei piloti alla torre di controllo. “Abbiamo un passeggero che ha avuto laper tutto il viaggio in aereo, quindi loro (Delta) ...