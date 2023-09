Dejan Stankovic torna subito in panchina | la nuova sfida è affascinante

(Di martedì 5 settembre 2023)è pronto a rimettersi in gioco dopo la deludente esperienza sulladella Sampdoria. Il serbo è stato un ottimo calciatore nel ruolo di centrocampista e le esperienze importanti sono state con le maglie di Stella Rossa, Lazio e Inter. Nel 2014 ha intrapreso la carriera da allenatore prima come vice all’Udinese e poi come collaboratore all’Inter. La prima vera avventura come tecnico è stata alla Stella Rossa, poi il ritorno in Italia alla Sampdoria. La stagione alla guida dei blucerchiati si è conclusa con l’amara retrocessione nel torneo cadetto e il percorso è stato nettamente condizionato dai problemi societari fuori dal campo. Foto AnsaLasquadra diLa Sampdoria ha deciso di cambiare allenatore e puntare tutto su Andrea Pirlo. Il serbo...

è il nuovo allenatore del Ferencvaros. Gli ungheresi hanno ingaggiato il serbo, reduce dalla retrocessione alla guida della Sampdoria, in sostituzione dell'ex ct della Russia, ...Commenta per primo Nuova avventura per. L'allenatore serbo, reduce dalla complicata esperienza sulla panchina della Sampdoria, è stato convinto da un'offerta arrivata dall'Ungheria. Ufficiale il suo ingaggio da parte del ...La notizia diffusa dalla stessa società ungherese. L'ex tecnico blucerchiato rilevea Csaba ...

Ex Inter, UFFICIALE: Dejan Stankovic è il nuovo allenatore del Ferencvaros fcinter1908

Dejan Stankovic è il nuovo allenatore del Ferencvaros. Il tecnico è pronto a tornare in panchina dopo la sfortunata esperienza della scorsa stagione con la Sampdoria, poi retrocessa in Serie B.Il Ferencvaros è, infatti, tra le eurorivali della Fiorentina in Conference League. Il club ungherese ha ufficializzato la nomina del tecnico serbo a responsabile della prima squadra al posto di ...