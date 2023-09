Decima tappa Vuelta 2023 | Ganna padrone della cronometro | Kuss mantiene la maglia rossa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 settembre 2023) Filipposi conferma reprova del tempo dominando laindividuale di Valloloid di 25 km, valida per la. Il corridore italiano ha preceduto Evenepoel(27’55”) e Roglic(28’15”). Seppsi conferma in: LA CRONACA Strepitoso Filippoche straccia gli avversari nellaindividuale di Valloloid su un percorso prevalentemente pianeggiante, fatta eccezione per una leggera salita nel tratto iniziale. Il corridoreIneos-Grenadiers ha chiuso la sua prova con il tempo di 27’39”, precedendo il belga ...