De Vrij | 'gol subiti cercasi' | la seconda giovinezza e l'addio sfiorato all'Inter

(Di martedì 5 settembre 2023) Gol. ?Stefan Deè uno dei protagonisti dello splendido inizio di stagione dell', in particolare per quanto...

6.5, deS. 7, Bastoni A. 7, Dumfries D. 6 (dal 25 st Cuadrado J. 6.5), Barella N. 6.5 (dal 14 ... Recupero : 3 pt, 5 st Assist: Dimarco, Thuram, Cuadradovittoria: Thuramda fuori: -...Commenta per primosubiti cercasi. Stefan Deè uno dei protagonisti dello splendido inizio di stagione dell'Inter, in particolare per quanto realizzato dalla difesa , che in tre partite contro Monza, Cagliari e ...Basti pensare allo splendidosiglato contro il Napoli al Maradona . Per lui 3 milioni di euro ... De; Mkhitaryan: 3.8 milioni ...

Inter, De Vrij: “La mia esultanza top nel derby, al gol di testa nel 2020” DerbyDerbyDerby

Lo ‘Zio’: “Avversari sempre diversi e lui li sfida uno contro uno. Molto bene davvero”. Poi cita Pavard ...Dominio nerazzurro a San Siro. Apre le marcature Thuram nel primo tempo. Poi la squadra di Inzaghi dilaga. Arriva la doppietta di Lautaro, nel mezzo un rigore di Chalanoglu ...