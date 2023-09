De Boer | «Klaassen all’Inter? Non capisco la logica»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 settembre 2023) Ronald Deha parlato a Ziggo Sport riguardo la scelta di Davydi lasciare l’Ajax per andareRonald Deha parlato a Ziggo Sport riguardo la scelta di Davydi lasciare l’Ajax per andare. «Penso che sia fantastico per Davy, ma non nebene lae questo non mi piace. Se fosse stato titolare in Italia, l’avrei capito, ma non è questo il caso».