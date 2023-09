Daniela Di Maggio | la mamma di Giovanbattista Cutolo | ' processate il killer di mio figlio come un adulto'

Dia L'aria che Tira racconta cosa ha chiesto alla Premier: innanzitutto una riforma della giustizia che punisca come adulti i minori che compiono crimini così efferati. La mamma di ...... il musicista di 24 anni ucciso a Napoli , in piazza Municipio: il sindaco Gaetano Manfredi ha proclamato il lutto cittadino, mentre la mamma della vittima,Di, ha invocato una grande ...commenta ' Domani sarà il momento del saluto, ma anche del grande riscatto di Napoli , di una società civile che urla a gran voce contro persone prive di spirito'. Lo diceDila madre di Giovan Battista Cutolo , il musicista 24enne, assassinato da un 16enne dopo una lite a Napoli per uno scooter parcheggiato male. In collegamento a ' Morning News ' la ...

Meloni chiama la mamma del musicista ucciso a Napoli: «Cosa posso fare» Avvenire

Daniela Di Maggio a L'aria che Tira racconta cosa ha chiesto alla Premier: innanzitutto una riforma della giustizia che punisca come adulti i minori che compiono crimini così efferati.La mamma di Giov ...