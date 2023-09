Dal Superbonus alla manovra | le reazioni in diretta da Montecitorio

llnon trova pace anche se in agosto è arrivata una modifica favorevole ai contribuenti: la proroga30 settembre al 31 dicembre 2023 del termine per fruire della detrazione del 110% ..."Spero di prendere voti sia da Forza Italia siaPd, perché il Pd che conoscevamo, quello che vinceva, non può stare dietro ai 5 stelle con il reddito di cittadinanza, ie i sussidi e ...I numeri sono ancora piccoli ma il trend è incoraggiante:secondo i dati consultabiliportale di ...rivoluzione del traduttore universale con l'intelligenza artificiale di Luca Tremolada, ...

Superbonus, tagli per non sforare. Dal 2024 scatta il tetto al reddito la Repubblica

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Fratelli d’Italia ritiene inaccettabile che si speculi sulla pelle dei cittadini. I bonus lanciati a pioggia dai governi giallo-rossi, con particolare menzione del superbon ...ROMA (ITALPRESS) - "L'incentivo all'edilizia è sempre stato per Forza Italia un dovere assoluto, ma le scelte dei grillini sono state demagogiche, e ora i ...