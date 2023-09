Daino | «Impressionato da Inter e Milan! Squadre solide Sommer rivelazione»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023)nel corso di unvento a Radio Sportiva ha parlato dell’ottimo inizio die Milan, soffermandosi su un singolo in particolare. GRANDE INIZIO – Danieleha parlato così dell’ottimo avvio delle due milanesi: «Non sononé dae Milan, sono duestrutturate bene. I nerazzurri sono un po’ più solidi per caratteristiche, più forti nell’uno contro uno. L’sul gioco aereo è quasi imbattibile, tant’è che la Fiorentina, che per caratteristiche mettono tanti traversoni, non ne hanno presi uno.non pensavo fosse così bravo con i piedi, però dà sicurezza e i tre centrali sono formidabili. Sulla fase difensiva è più forte del Milan».-News - Ultime notizie e ...