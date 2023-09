D’Agostino | “Vietato fallire da oggi in poi Rastelli? Ecco la mia idea”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Pensiamo di aver costruito una squadra competitiva, una squadra forte, e mi fa piacere lo riconoscano anche i tifosi, perché effettivamente è la verità. Non dobbiamo avere paura di nessuno, non dobbiamo temere nessuno e questo è anche il pensiero del direttore e del mister, con cui ho parlato a lungo ieri. Sono molto fiducioso, anche perché fare qualcosa di diverso sarebbe una brutta batosta per noi, perché abbiamo fatto una squadra veramente competitiva per fare bene”. Parla così, Angelo Antonio, patron dell’Avellino presente al “Memorial Dino Gasparro”. “Dovevamo per forza riorganizzare la società e la squadra, perché noi siamo i primi tifosi dell’Avellino e non potevamo fare diversamente – afferma – Recuperare e mettere in campo una struttura e una squadra competitiva, facendo un ragionamento di questo tipo con i tifosi. Non ...