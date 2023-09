Da premier di destra a Mannheimer ribalta il banco | la nuova Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) La rivoluzione di Giorgiacertificata dai numeri dei sondaggi in mano a Renato. L'avvento della leader di Fratelli d'Italia a Palazzo Chigi ha cambiato del tutto la faccia della politica italiana nel giro di meno di un anno, con effetti sorprendenti (e forse di lunga durata) non solo sul suo partito, ma anche sul centroe più in generale su tutto l'arco parlamentare di casa nostra. In questo autunno, avvertesul Giornale, "il governo affronta scadenze impegnative, che potranno tra l'altro mettere in qualche modo in discussione il consenso che gode in questo momento da parte degli elettori. Che, a causa specialmente della percezione del carovita, vede diminuire già ora, sia pur lievemente, la sua popolarità (34,6%, fonte Euromedia)". E anche la stessa ...