Da Patrick Dempsey a Bianca Balti | dalla sfilata ai paccheri | tutto sulla festa dei 70 anni dell' imprenditore umanista

Leggi su amica

(Di martedì 5 settembre 2023) Un gigantesco busto di Adriano nell’anfiteatro in cima al “suo” borgo di Solomeo che sembra uscito da una magica favola disneyana, è il sobrio, moderato tocco scenografico che accoglie amici, Vip, giornalisti, ma anche parenti stretti e amici d’infanzia che Brunello Cucinelli ha radunato per festeggiare il raggiungimento dei suoi settant’, peraltro portati divinamente. Il discorso di Cucinelli, laureato all’ “universitàa vita” Quest’ultimo avverbio non è casuale, perché Brunello, l’unicoal mondo cui si può apporre la rima “capitalista”, nel suo discorso di compleanno fa appello a San Francesco e a Sant’Agostino, per poi scendere a Dante, Socrate, Aristotele e Platone, e poi chiudere con una citazione di Ayrton Senna che d’ora in poi si potrà usare quando vorremo lasciare qualcuno senza ...